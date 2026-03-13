Nuevas secciones, personajes y una invitada especial: Esto y más trae el estreno de Detrás del muro
¿Qué pasó?
Este viernes la comedia se apropia de las pantallas de Mega. Un elenco renovado liderado por Kike Morandé debuta en el horario Prime, después de Meganoticias.
El reestreno de Detrás del muro llega cargado de muchas sorpresas, nuevos sketches, personajes y ya confirmó a su primera invitada especial.
Tonka Tomicic tendrá una participación especial en el programa durante el primer capítulo de esta nueva etapa del icónico programa. Junto a ella, conoceremos a los nuevos integrantes del elenco que te hará llorar de la risa.Ir a la siguiente nota
Así será el estreno
Esta noche podrás disfrutar de divertidas escenas sobre los últimos acontecimientos en torno a la política nacional: El cambio de mando y la llegada del Presidente Kast a La Moneda. Además, habrá nuevas secciones que no te querrás perder y la recordada Paola llevará a Miguelito a un CESFAM por una particular condición.
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