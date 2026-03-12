"Me saqué una espinita del corazón": Disley Ramos responde a las declaraciones de "Los Kbros"

12 mar. 2026 - 17:56 hrs.

¿Qué pasó?

La polémica entre Disley Ramos y Los Kbros se extiende. La chica reality reaccionó a las recientes declaraciones de sus excompañeros de trabajo, quienes salieron en defensa propia luego de que ella los culpara por su salida del grupo.

A través de sus historias de Instagram, la influencer compartió un comunicado en el que agradece el apoyo de sus seguidores y expresa que sostiene las declaraciones que hizo y confía en que la justicia divina pondrá a cada quien en su lugar.

El contexto de la polémica tiene relación con la salida de Disley Ramos del que fue su grupo de trabajo cuando iniciaba su camino en la televisión. Ella manifestó que los demás integrantes decidieron sacarla del equipo, mientras que ellos afirman que la ex del Mago Jiménez perjudicó un importante proyecto que tenían en conjunto.

"Hoy quiero dejar algo claro con respeto, pero con firmeza. Siento que por fin me saqué una espinita del corazón y conté una pequeña parte de mi verdad y eso me deja tranquila, cada uno es libre de creer lo que quiera...", fueron algunas de las palabras de la influencer en el extenso comunicado.

Justicia divina

Asimismo, sostuvo que decidió no referirse al tema en ocasiones anteriores porque no quería dañarlos y guarda cariño por el buen trabajo que hicieron juntos.

"Sé lo buena que fui y el tiempo que callé por no perjudicarlos. Soy una mujer fuerte y siempre sacaré mi voz, así como la saqué durante mucho tiempo ante ellos... Que la vida se encargue de poner a cada uno en su lugar. Hay una justicia divina y yo confío en eso".

Finalmente, quiso agradecer a quienes le han dejado palabras de apoyo y creen en su versión de los hechos. Dijo que los mensajes vienen principalmente de mujeres y eso la tiene contenta. "Gracias por el apoyo que he recibido sobre el tema de mis excompañeros de trabajo, me llena el corazoncito... Ahora a enfocarme en lo que me hace feliz", concluyó.

@Disleyramoses. Instagram

Todo sobre Tendencias