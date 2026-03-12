Sernac emite alerta de seguridad para varios modelos de autos: Uno tendría riesgo de provocar un incendio

12 mar. 2026 - 12:01 hrs.

¿Qué pasó?

El Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) emitió varias alertas de seguridad para un total de cinco modelos de auto que podrían presentar diferentes desperfectos de fábrica.

En total son tres alertas que advierten de problemas que incluyen fallas en la batería, en la tubería de alta presión de combustible y en el sistema de estacionamiento. En todos los casos, el Sernac explicó que hay un "riesgo para la seguridad de los consumidores".

¿Qué marcas y modelos fueron advertidos por el Sernac?

Primera alerta: Ford M averick

La primera alerta de seguridad del Sernac fue para los modelos Ford Maverick comercializados en Chile entre los meses de junio a diciembre del año 2025.

La empresa advirtió que, en algunos de sus modelos, una pieza interna del sistema de estacionamiento podría trabarse. Si esto sucede, la posición de Estacionamiento (P) podría no asegurarse correctamente, lo que activaría una luz de advertencia o un mensaje de error en el tablero.

"En caso de que la posición de Estacionamiento (P) no se asegure correctamente, el vehículo podría desplazarse inesperadamente aunque la palanca esté en 'P', lo que, en casos extremos, aumentaría el riesgo de un accidente", aseguraron. A pesar de ello, no se han reportado incidentes por esta situación.

Para saber si tu vehículo está dentro de la alerta y revisar cómo contactarte con la empresa para que te solucionen el desperfecto gratis, debes ingresar aquí.

Ford Maverick

Segunda alerta: Peugeot Partner y Rifter

Los vehículos Peugeot Partner y Peugeot Rifter comercializados en Chile durante los años 2025 a 2026 podrían presentar un defecto en la unión de la tubería de alta presión de combustible con la rampa de inyección común, lo que podría ocasionar fugas de combustible hacia la zona del sistema de escape.

El Sernac advirtió que existe la "posibilidad de que el contacto del combustible con piezas calientes del vehículo derive en un incendio", aunque no se han reportado accidentes por ahora.

Para saber si tu auto está afectado y a quién debes contactar para solucionar el problema de forma gratuita, entra aquí.

Peugeot Partner

Peugeot Rifter

Tercera alerta: Ford Transit y E-Transit

En el caso de los modelos Ford Transit y Ford E-Transit comercializados en Chile entre los años 2023 a 2025, podrían registrar "un aumento de temperatura durante la desgasificación normal de la batería de fibra de vidrio absorbente (AGM)".

Esto genera sulfuro de hidrógeno y, por lo tanto, olor a ácido en el habitáculo, silbido, emisión visible de gas desde la batería o sensación de calor en el asiento. De momento, no se han reportado accidentes por esta situación.

Puedes verificar si tu auto está afectado y cómo resolver el problema ingresando a este enlace.