"Las circunstancias lo hacen imposible": La insólita razón de Morrissey para cancelar un concierto en España

12 mar. 2026 - 12:52 hrs.

¿Qué pasó?

Esta semana, el cantante británico Morrissey anunció la cancelación de uno de los conciertos que tenía programado en España. A pesar de que en un comunicado dice que "no es una cancelación", decidió no dar el espectáculo.

El exlíder de The Smiths había llegado durante la semana a Valencia, donde tenía programadas tres fechas de show, pero en el mensaje entregado por su producción indicaron que no pudo estar presente en el primer día porque "las circunstancias lo hacen imposible".

La insólita razón de Morrissey para cancelar el concierto

El propio Morrissey fue el que escribió el comunicado que publicaron posteriormente en su página web, y provocó la indignación de miles de fans que esperaban verlo.

Aseguraron que habría manejado desde Milán hasta Valencia, pero debido al ruido de la ciudad española es que "no ha podido descansar", por lo que se volvió imposible debido a la falta de sueño.

"Tras dos días de viaje por carretera, Morrissey llegó al hotel en Valencia a última hora del miércoles. No pudo dormir ni descansar durante la noche debido al ruido del festival, las voces tecno a todo volumen y los anuncios por megafonía. Esta experiencia dejó a Morrissey en un estado catatónico", detallaron.

Desde la ticketera y la producción no han dado solución a los asistentes que irían al concierto, y la situación generó incertidumbre entre quienes irán a las fechas posteriores del show.

