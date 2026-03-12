Descuento en transporte público para estudiantes: Así puedes acceder a la TNE

12 mar. 2026 - 19:00 hrs.

Uno de los beneficios más importantes para los estudiantes es la Tarjeta Nacional Estudiantil (TNE), que les permite acceder a una tarifa rebajada en el transporte público.

Es un documento disponible para alumnos de enseñanza básica, media y superior; en todo el territorio nacional y las 24 horas del día.

¿Cómo acceder a la TNE para obtener rebajas en el transporte?

La Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (Junaeb) indica que los interesados deben registrar su foto en el portal web (pulsa aquí), o en una oficina habilitada.

El trámite es gratuito para estudiantes de educación básica y media, pero tiene un costo de $2.700 para educación superior. En ambos casos, Junaeb procesa los datos y envía el documento a la casa de estudios.

¿Quiénes pueden acceder a la TNE?

El proceso está disponible para los alumnos que cumplan con alguna de las siguientes condiciones:

Estudiantes de establecimientos municipales y particulares subvencionados que cursen entre quinto básico y cuarto medio.

Estudiantes regulares que cursen carreras de pregrado en una institución reconocida por el Ministerio de Educación.

Estudiantes entre quinto básico y cuarto medio de colegios particulares pagados. Deben presentar la carta de desmedro socioeconómico, emitida por el establecimiento educacional, donde se acredite un ingreso per cápita familiar de $352.743 o menos.

Estudiantes de Magíster o Doctorado, que posean una situación socioeconómica que amerite la entrega del beneficio (ingreso per cápita menor a $560.000), acreditada por su respectiva casa de estudios.

