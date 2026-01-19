Tarjeta Nacional Estudiantil (TNE): ¿En qué fechas es válida para tener rebaja en transporte?

19 en. 2026 - 16:00 hrs.

La Tarjeta Nacional Estudiantil (TNE) permite a los estudiantes acceder a beneficios económicos en todo el sistema de transporte público.

Este beneficio se considera personal e intransferible, y aplica para buses urbanos, interurbanos, metro y trenes, según el portal de ChileAtiende.

La ayuda es gestionada a través de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (JUNAEB) y se debe revalidar bajo régimen anual.

¿En qué fechas es válida la TNE?

La TNE es válida todo el año, según lo confirmó el Gobierno de Chile por medio de su cuenta en la red social X.

El informe sugiere que la tarjeta tiene validez todos los días, las 24 horas y en todo el territorio nacional.

Enfatizan que, en el caso de que el derecho a usarla no se cumpla, se puede denunciar a través del siguiente enlace.

Así se puede obtener la Tarjeta Nacional Estudiantil

La TNE puede ser solicitada a partir de 5º básico en una oficina de la JUNAEB o módulo habilitado para tal fin.

Los beneficiarios de educación superior deben pagar un costo asociado de $2.700, y se debe hacer directo a su casa de estudios.

Quienes sean estudiantes de educación básica y media pueden acceder a este recurso de forma gratuita.

