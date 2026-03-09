Subsidio DS120 de Leasing Habitacional: Estos son los requisitos

09 mar. 2026 - 16:00 hrs.

El Subsidio Leasing Habitacional (DS. 120) es un beneficio que permite acceder a la oferta privada de viviendas nuevas o usadas en las regiones del extremo norte y sur.

La iniciativa, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, es gestionada a través de una sociedad inmobiliaria de leasing habitacional, con la cual se celebra un contrato de arrendamiento con promesa de compraventa.

El formato contempla las regiones de Arica y Parinacota, Antofagasta, Atacama, Aysén, Magallanes y la Provincia de Chiloé.

¿Cuáles son los requisitos para postular al subsidio DS120 de Leasing Habitacional?

Ser mayor de edad.

Estar inscrito (por una única vez) en el Registro Único de Inscritos del SERVIU .

. No ser propietario de una vivienda (postulante y cónyuge).

de una vivienda (postulante y cónyuge). No haber sido beneficiados previamente con vivienda o subsidio habitacional del Estado o las municipalidades (postulante y cónyuge).

o subsidio habitacional del Estado o las municipalidades (postulante y cónyuge). Ser titular de una Cuenta de Ahorro para Arrendamiento de Viviendas con Promesa de Compraventa (cuenta ahorro “Leasing Habitacional”).

de Viviendas con Promesa de Compraventa (cuenta ahorro “Leasing Habitacional”). No tener más de un contrato de arrendamiento con promesa de compraventa con una o más sociedades inmobiliarias (postulante o cónyuge).

con una o más sociedades inmobiliarias (postulante o cónyuge). Ambos cónyuges no podrán estar inscritos separadamente.

Condiciones del beneficio

El subsidio está destinado a quienes pueden pagar un arriendo, pero sin capacidad de ahorro suficiente para postular a otros sistemas de subsidio habitacional. Sus postulaciones se hacen de forma individual.

Bajo este formato, el interesado arrienda la vivienda y ahorra para su compra. El arrendamiento se realiza con promesa de compraventa y una vez enterado el precio prometido de venta, la vivienda se traspasa al arrendatario promitente comprador.

