Subsidio DS120 de Leasing Habitacional: Estos son los requisitos
- Por Meganoticias
El Subsidio Leasing Habitacional (DS. 120) es un beneficio que permite acceder a la oferta privada de viviendas nuevas o usadas en las regiones del extremo norte y sur.
La iniciativa, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, es gestionada a través de una sociedad inmobiliaria de leasing habitacional, con la cual se celebra un contrato de arrendamiento con promesa de compraventa.
El formato contempla las regiones de Arica y Parinacota, Antofagasta, Atacama, Aysén, Magallanes y la Provincia de Chiloé.
¿Cuáles son los requisitos para postular al subsidio DS120 de Leasing Habitacional?
- Ser mayor de edad.
- Estar inscrito (por una única vez) en el Registro Único de Inscritos del SERVIU.
- No ser propietario de una vivienda (postulante y cónyuge).
- No haber sido beneficiados previamente con vivienda o subsidio habitacional del Estado o las municipalidades (postulante y cónyuge).
- Ser titular de una Cuenta de Ahorro para Arrendamiento de Viviendas con Promesa de Compraventa (cuenta ahorro “Leasing Habitacional”).
- No tener más de un contrato de arrendamiento con promesa de compraventa con una o más sociedades inmobiliarias (postulante o cónyuge).
- Ambos cónyuges no podrán estar inscritos separadamente.
Condiciones del beneficio
El subsidio está destinado a quienes pueden pagar un arriendo, pero sin capacidad de ahorro suficiente para postular a otros sistemas de subsidio habitacional. Sus postulaciones se hacen de forma individual.
Bajo este formato, el interesado arrienda la vivienda y ahorra para su compra. El arrendamiento se realiza con promesa de compraventa y una vez enterado el precio prometido de venta, la vivienda se traspasa al arrendatario promitente comprador.
