Beneficio estatal para adquirir una vivienda: ¿Cómo postular al Leasing Habitacional?
- Por Meganoticias
El Leasing Habitacional es una de las opciones que ofrece el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) para comprar una vivienda, permitiendo a las familias cumplir el sueño de tener casa propia.
Es un programa para conocer la oferta de viviendas de hasta 2.200 UF, según su ubicación, mediante una sociedad inmobiliaria con la que se firma un contrato de arriendo con promesa de compraventa.
¿Cómo postular al Leasing Habitacional?
De acuerdo con el Minvu, los interesados deben contactar a una sociedad inmobiliaria acreditada, con la cual se firmará el contrato de arriendo que incluye la promesa de compraventa sobre la vivienda nueva o usada.
Aunque este sistema no exige ahorro previo, la inmobiliaria podría solicitar un aporte al contado inicial que ayude a cubrir los trámites exigidos para formalizar el acuerdo.
Así, el usuario queda pagando el arriendo y una cuota adicional para comprar el inmueble. La vivienda se paga sumando esas cuotas más el subsidio estatal, lo que permite completar el precio y transferir la propiedad al comprador.
Requisitos para postular al Leasing Habitacional
Solo serán admitidas postulaciones de quienes cumplan con los siguientes requerimientos:
- Ser mayor de edad.
- Estar inscrito en el Registro Único de Inscritos del Servicio de Vivienda y Urbanización (Serviu). El interesado no puede tener más de una inscripción en el registro.
- No ser propietarios de una vivienda.
- No haber sido beneficiados anteriormente con vivienda o subsidio habitacional proporcionado por el Estado o las municipalidades.
- Tener un documento que acredite una Cuenta de Ahorro para Arrendamiento de Viviendas con Promesa de Compraventa (cuenta ahorro “Leasing Habitacional”), ya sea a nombre del postulante o el cónyuge.
- No tener suscrito más de un contrato de arrendamiento con promesa de compraventa con una o más sociedades inmobiliarias.
- No podrán inscribirse ambos cónyuges separadamente.
- Tener fotocopia y original de la cédula de identidad.