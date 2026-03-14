Se aproxima sistema frontal con mucha lluvia: Conoce cuánto precipitará en Talca, Chillán, Concepción y otras capitales regionales
¿Qué pasó?
A partir de este sábado comenzarán las precipitaciones asociadas a un sistema frontal que afectará la zona sur y que se desplazará hacia el centro-sur del país.
Según los informes meteorológicos, el fenómeno se extendería hasta la noche del lunes 16 de marzo y algunas zonas podrían acumular más de 100 mm de lluvia en total.
¿Cuánto lloverá en las capitales regionales?
Según la estimación del meteorólogo de Mega, Jaime Leyton, una de las capitales regionales podría acumular hasta más de 100 mm. En concreto, el detalle es el siguiente, albergando el tramo entre las regiones de Maule y Aysén.
Sábado 14 de marzo
- Coyhaique: Entre 15-20 mm.
- Puerto Montt: Entre 25-30 mm.
- Valdivia: Entre 25-30 mm.
- Temuco: Entre 3-5 mm.
Domingo 15 de marzo
- Coyhaique: Entre 1-2 mm.
- Puerto Montt: Entre 1-2 mm.
- Valdivia: Entre 2-3 mm.
- Temuco: Entre 30-35 mm.
- Concepción: Entre 30-40 mm.
- Chillán: Entre 90-110 mm.
- Talca: Entre 10-15 mm.
Lunes 16 de marzo
- Coyhaique: Entre 4-7 mm.
- Puerto Montt: Entre 10-12 mm.
- Valdivia: Entre 10-15 mm.
- Temuco: Entre 10-15 mm.
- Concepción: Entre 7-11 mm.
- Chillán: Entre 7-11 mm.
- Talca: Entre 25-35 mm.
Por el desarrollo del sistema frontal, la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió una alerta para tres regiones del país: Maule, Ñuble y Biobío, debido a que las lluvias serán con "isoterma cero alta".
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