Temblor en el norte de Chile: Este fue el epicentro y magnitud del movimiento telúrico
- Por Nicolás Díaz
¿Qué pasó?
La noche de este sábado, a las 21:23 horas, un temblor de magnitud 3.2 se registró en la zona norte del país, según informó el Centro Sismológico de la Universidad de Chile.
¿Dónde fue el epicentro?
De acuerdo a los datos entregados por el organismo, el epicentro del temblor se ubicó a 20 km al oeste de San Pedro de Atacama, en la región de Antofagasta. El movimiento telúrico tuvo una profundidad de 88 km.
Por el momento, Senapred no ha reportado daños a personas, estructuras o alteraciones de servicios básicos como resultado del temblor.