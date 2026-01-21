Subsidio para comprar una vivienda de hasta 2.600 UF: Conoce el paso a paso para postular

21 en. 2026 - 13:00 hrs.

Si una familia quiere comprar su primera casa o departamento, puede recibir apoyo del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) mediante la entrega del Subsidio DS1 Tramo 3, el cual ayuda a cumplir este sueño.

Es un beneficio estatal que cubre parte de la compra de un inmueble valorado en hasta 2.600 Unidades de Fomento (UF), según la ubicación, cuyo monto restante se complementa con los ahorros de la familia y sus recursos propios o crédito hipotecario.

¿Cómo postular al subsidio para compra de vivienda?

El primer paso es abrir una cuenta de ahorro para la vivienda y depositar el ahorro mínimo requerido o más. La cuenta debe tener al menos 12 meses de antigüedad, que se considera desde el primer día hábil del mes siguiente a su apertura, indica el Minvu.

El segundo paso es informarse sobre los programas del Minvu y las fechas de postulación, así como conocer el porcentaje de calificación socioeconómica en la página del Registro Social de Hogares.

El tercer paso consiste en postular a través del portal Minvu (pulsa aquí), con la ClaveÚnica; o de forma presencial en una oficina del Servicio de Vivienda y Urbanización (Serviu) o institución autorizada para ese fin.

Requisitos para postular al subsidio para compra de vivienda

Al momento de presentar la solicitud, los interesados deben cumplir con las siguientes condiciones:

Ser mayor de 18 años de edad.

Tener una cédula nacional de identidad vigente. Los extranjeros deben tener cédula para extranjeros vigente, con residencia definitiva y una fotocopia. La vigencia será proporcionada por el Servicio Nacional de Migraciones.

Tener una certificación de cuenta de ahorro para la vivienda.

Demostrar que el ahorro exigido esté depositado en la cuenta para la vivienda, al último día del mes anterior a la postulación. A partir de esa fecha no deberá efectuar giros en la cuenta.

Estar inscrito en el Registro Social de Hogares. Si supera el tramo del 90% de vulnerabilidad, no deberá exceder los topes de ingresos mensuales familiares establecidos para cada convocatoria.

Tener una preaprobación de crédito hipotecario, emitida por un banco, cooperativa o cualquier otra entidad crediticia.

Si se postula colectivamente, el grupo debe tener un mínimo de 10 integrantes, tramitar la solicitud mediante una Entidad Patrocinante y contar con un proyecto habitacional aprobado por el Serviu.

Todo sobre Subsidio DS1