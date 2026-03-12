Subsidio de Arriendo de Vivienda: ¿Cuántos años dura?

12 mar. 2026 - 08:00 hrs.

El Estado ayuda a las familias con el pago por alquilar un inmueble mediante el Subsidio de Arriendo de Vivienda, con el fin de cubrir una parte del valor.

Es un beneficio cuyo monto total es de 170 UF, de los cuales se pueden utilizar hasta 4,2 UF al mes en arriendos de hasta 11 UF, bajo un límite de tiempo establecido.

Duración del Subsidio de Arriendo de Vivienda

El Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) indica que el beneficiario podrá usarlo fragmentada o consecutivamente por un plazo máximo de ocho años, o hasta que agote la totalidad del monto.

Una vez que se asigna, la persona tiene hasta 24 meses para arrendar una vivienda. Puede seguirse usando incluso si concluye el contrato de alquiler, siempre que el beneficiario celebre uno nuevo dentro de los 12 meses posteriores a la fecha de término.

Además, se permite un arriendo máximo de 13 UF en las regiones de Arica y Parinacota; Tarapacá; Antofagasta; Aysén; Magallanes y Metropolitana. Para estas, el tope mensual será de 4,9 UF.

Requisitos para obtener el Subsidio de Arriendo de Vivienda

Si envía la solicitud, la persona tendrá que cumplir con las siguientes condiciones:

Ser mayor de 18 años.

Tener cédula de identidad vigente.

Postular con al menos su cónyuge, conviviente o hijo. Mayores de 60 años pueden postular solos.

Estar inscrito en el Registro Social de Hogares y pertenecer hasta el 70% más vulnerable.

Tener un ahorro de al menos 4 UF depositado en una cuenta de ahorro para la vivienda, cuya antigüedad debe ser mayor a un mes (contado desde la fecha de postulación).

Tener un ingreso familiar de entre 7 y 25 UF. A partir de tres personas, el tope máximo aumenta en 8 UF por cada miembro adicional.

No ser dueño de una vivienda, ni el postulante ni su familiar.

No ser beneficiario de otro subsidio habitacional activo, ni el postulante ni su familiar.

¿Cómo postular al Subsidio de Arriendo de Vivienda?

Una vez anunciado el inicio de las postulaciones, el trámite se puede realizar con el RUN y la Clave Única a través del sitio web del Minvu (pulsa aquí), donde se debe completar el formulario con la información requerida.

También se puede tramitar en las oficinas del Servicio de Vivienda y Urbanización (Serviu).

