Pago de derechos de aseo: ¿Cuántas cuotas son al año?

11 mar. 2026 - 14:00 hrs.

El pago puntual de derechos de aseo garantiza el servicio municipal de recolección, transporte y disposición de basura residencial.

Este compromiso, que es extensivo a viviendas, unidades habitacionales u otros recintos, se puede gestionar por medio de la Tesorería General de la República (TGR), a través del siguiente enlace, y presencialmente en Oficinas de Tesorerías en territorio nacional.

Según el sitio web oficial, el pago de derechos de aseo está dirigido a dueños u ocupantes de propiedades que estén afectas al servicio y que estén exentas del pago de contribuciones.

¿Cuántas cuotas de pago de derechos de aseo son al año?

El pago del beneficio se hace en cuatro cuotas al año. El vencimiento de estos pagos está fijado para los meses de abril, junio, septiembre y noviembre.

Entre las municipalidades que tienen el convenio activo están Aysén, Colchane, Isla de Maipo, Linares, María Pinto, Navidad, Puente Alto, San Antonio, San Fernando, San José de Maipo, Valdivia y Vichuquén.

Requisitos para hacer el trámite

Actualmente se estipulan ciertos requisitos para la ejecución del trámite, entre los cuales se encuentran:

Convenio activo entre la Municipalidad y TGR

entre la Municipalidad y TGR ClaveÚnica o Clave Tributaria

o Clave Tributaria Conocimiento del rol de la propiedad. Este debe estar asociado al RUT para el pago de la cuota de aseo.

Este debe estar asociado al RUT para el pago de la cuota de aseo. Para la asociación del RUT se debe ingresar al sitio web de TGR (ClaveÚnica o Clave Tributaria), acceder a Mi Cuenta / Editar mis datos y seleccionar la opción “bienes raíces/agregar propiedades”.

Todo sobre Pagos