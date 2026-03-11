¿Cómo saber si tengo habilitado el Seguro de Cesantía?

11 mar. 2026 - 12:00 hrs.

El Seguro de Cesantía es un beneficio muy importante para el trabajador, ya que le asegura un ingreso estable al quedar desempleado, siempre que esté afiliado a la Administradora de Fondos de Cesantía (AFC).

La afiliación debe realizarla el empleador en la mayoría de casos. Sin embargo, el empleado puede verificar si su patrón lo hizo y estar seguro de que recibirá un pago mensual en caso de desvinculación laboral.

¿Cómo saber si estoy afiliado al Seguro de Cesantía?

AFC indica que los interesados pueden obtener esta información a través del portal de consulta (pulsa aquí), ingresando el RUT, presionando la casilla de “No soy un robot” y el botón “Consultar”.

Una vez hecho esto, el sistema mostrará tres tipos de resultados:

Afiliado: permitirá acceder a la Sucursal Virtual, descargar el certificado de afiliación, ver los ahorros acumulados y al empleador actual y anteriores, así como simular el cobro del Seguro y/o actualizar datos.

permitirá acceder a la Sucursal Virtual, descargar el certificado de afiliación, ver los ahorros acumulados y al empleador actual y anteriores, así como simular el cobro del Seguro y/o actualizar datos. No afiliado: no está en los registros por ser independiente, pensionado, menor de edad, funcionario público o por tener un contrato anterior al 2 de octubre de 2002.

no está en los registros por ser independiente, pensionado, menor de edad, funcionario público o por tener un contrato anterior al 2 de octubre de 2002. Solicitud en trámite: si la afiliación está en proceso.

En caso de no estar afiliado, según corresponda, el trabajador tendrá que solicitar voluntariamente la afiliación en línea con su Clave Única, o en una sucursal de AFC.

Todo sobre Seguro de Cesantía