Seguro de Cesantía: Así puedes revisar cuánto llevas acumulado

05 mar. 2026 - 09:00 hrs.

El Seguro de Cesantía es un beneficio económico clave para las personas cuando se quedan sin empleo, pues permite reemplazar su sueldo mientras intentan reintegrarse al mercado laboral.

Por ello, es importante conocer el monto ahorrado para acceder a esta ayuda, así como conocer los requisitos y el trámite para solicitarlo cuando sea necesario.

¿Cómo consultar mi saldo del Seguro de Cesantía?

La Administradora de Fondos de Cesantía (AFC) señala que el afiliado solo debe ingresar a la Sucursal Virtual (pulsa aquí), con su RUT y Clave Única o clave AFC.

Luego, el sistema mostrará una pantalla con el saldo disponible y todos los movimientos efectuados en la Cuenta Individual de Cesantía.

Requisitos para solicitar el Seguro de Cesantía

Al momento de presentar la solicitud, se requiere que la persona cumpla con lo siguiente:

Estar cesante. Puede acceder tanto si renuncia como si es despedido por cualquier causa del Código del Trabajo o del Estatuto de los Asistentes de la Educación Pública.

Tener al menos 10 cotizaciones mensuales pagadas si su contrato era indefinido o de trabajador de casa particular; o 5 si era a plazo fijo, por obra o servicio.

¿Cómo solicitar el Seguro de Cesantía?

Una vez que se ingresa a la Sucursal Virtual, el afiliado debe presionar el botón “Solicitar Seguro”, completar el formulario y subir el finiquito o documento que demuestre el término de contrato.

Luego, tendrá que revisar la simulación de los pagos que recibirá, confirmar los datos y la modalidad de pago, y validar con la cédula de identidad vigente y reconocimiento facial. También se puede solicitar en una sucursal de AFC.

