Temblor afecta a la zona central: ¿Cuál es la magnitud y el epicentro del sismo?

05 mar. 2026 - 09:21 hrs.

¿Qué pasó?

Un temblor de magnitud 3,8 se registró durante la mañana de este jueves en la región de Ñuble, cuando el reloj marcaba las 9:11 horas.

¿Dónde fue el epicentro del temblor?

Según la información proporcionada por el Centro Sismológico Nacional (CSN) de la Universidad de Chile, el temblor tuvo su epicentro a 34 kilómetros al noroeste de San Fabián, a 77 km de profundidad.

Senapred no ha reportado daños a personas, infraestructuras ni servicios básicos a raíz del temblor.

