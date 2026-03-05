Revelan gesto que tuvo Daniel Fuenzalida con Rosario Bravo pese a conflicto entre ambos

05 mar. 2026 - 09:46 hrs.

La exdupla formada por Daniel Fuenzalida y Rosario Bravo sigue generando repercusiones, pese a que ya no trabajan juntos tras el quiebre de su podcast, marcado por acusaciones cruzadas sobre el dominio del nombre y los ingresos generados por el programa radial.

En las últimas horas salió a la luz un gesto que el comunicador habría tenido con la enfermera, influencer y creadora de contenido, acción que incluso habría derivado en que Fuenzalida dejara su puesto en Radio Activa para evitar que Bravo fuera despedida.

"Prefiero dar un paso al costado yo"

La situación fue comentada por Titi García-Huidobro en su programa “No es lo mismo” de Tevex y consignada por Página 7, donde aseguró que el animador decidió dar un paso al costado tras más de 15 años en la emisora, todo para no perjudicar a la influencer.

Según relató la comunicadora, “en una de las tantas conversaciones que hemos tenido, sé que el director de la radio y sus gerentes trataron de retener al periodista, por el éxito de su programa de más de 15 años. Pero había incomodidad porque seguían topándose en los pasillos con Rosario Bravo”.

García-Huidobro añadió que, en cierto momento, le plantearon a Fuenzalida la posibilidad de desvincular a Bravo.

Fue ahí cuando el animador habría respondido: “No, prefiero dar un paso al costado yo. No quiero ser responsable de que alguien pierda su trabajo. No tengo problema, me retiro, buena onda, y continúo en Pudahuel”.

“El Huevo, pudiendo haber elegido lo contrario y decir ‘sácame a esta galla que me molesta’, prefirió que no”, comentó.

Todo sobre Daniel Fuenzalida