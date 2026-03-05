Huechuraba incorpora motocicletas eléctricas para reforzar patrullajes: Así funcionan

05 mar. 2026 - 11:04 hrs.

¿Qué pasó?

La Municipalidad de Huechuraba presentó su nueva flota de motocicletas eléctricas de patrullaje, una iniciativa destinada a fortalecer la seguridad preventiva y mejorar los tiempos de reacción ante emergencias en diversos sectores de la comuna.

Los vehículos serán operados por el equipo de Seguridad Municipal, permitiendo ampliar la presencia en parques, plazas y zonas de alta circulación. Según el municipio, las motos ofrecen un desplazamiento más ágil y cercano en el territorio, optimizando la cobertura operativa.

Las nuevas motocicletas incorporan tecnología de punta, incluyendo baterías intercambiables que garantizan disponibilidad continua del servicio, sin necesidad de detener la flota por procesos de carga.

Alianza con Copec Voltex y tecnología Gogoro

Esta implementación se enmarca en una alianza con Copec Voltex, que permite utilizar el sistema de intercambio de baterías de Gogoro, una red presente en distintos puntos de la Región Metropolitana.

Gracias a este mecanismo, los conductores pueden reemplazar baterías descargadas por unidades completamente cargadas en menos de 30 segundos, asegurando continuidad operativa sin tiempos de espera prolongados.

Así funcionan las nuevas motos

El modelo Gogoro Viva XL, uno de los cinco disponibles actualmente en Chile, es parte de esta nueva flota. Se trata de un vehículo eléctrico de última generación, diseñado para desplazamientos silenciosos, eficientes y libres de emisiones.

En términos operativos, estas motocicletas representan una ventaja significativa respecto a los vehículos tradicionales a combustión.

“Con el costo mensual de un vehículo equipado para seguridad, es posible contar con múltiples motos eléctricas operativas, incluyendo la energía, lo que permite ampliar la cobertura territorial y optimizar los recursos municipales”, explicó Francis David, gerente comercial de Copec Voltex.

El sistema de intercambio de baterías operado por Copec Voltex cuenta actualmente con 18 puntos activos en la Región Metropolitana. Su tecnología permite mantener las motocicletas funcionando sin interrupciones, reemplazando las baterías en segundos y evitando tiempos de carga prolongados.

Este modelo de colaboración público-privada contempla un contrato de 36 meses, que incluye el suministro de energía eléctrica y un costo operacional hasta tres veces menor que el asociado a motocicletas de seguridad que utilizan combustibles contaminantes.