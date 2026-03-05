Temblor se registra el extremo sur del país: Conoce la magnitud y el epicentro del sismo
- Por Ariel Araya
¿Qué pasó?
La mañana de este jueves 5 de marzo, a las 12:08 horas, un temblor de magnitud 4,2 se registró en el extremo sur del país, según informó el Centro Sismológico de la Universidad de Chile.
¿Dónde fue el epicentro?
De acuerdo a los datos entregados por el organismo, el epicentro del temblor se ubicó a 120 km al oeste de Puerto Edén, en la región de Magallanes, con una profundidad de 13,4 km.
Por el momento, Senapred no ha reportado daños a personas, estructuras o alteraciones de servicios básicos como resultado del temblor.
