Investigan muerte de cabo del Ejército en Punta Arenas: Hay un capitán y un sargento detenidos

05 mar. 2026 - 13:36 hrs.

¿Qué pasó?

Este jueves se confirmó la muerte de Carlos Palacios, un cabo segundo del Ejército en Punta Arenas, región de Magallanes, por causas que la Fiscalía está investigando.

Hernán Tagle, teniente coronel del Ejército, confirmó el deceso de Carlos Palacios, "integrante de nuestra unidad, producido el día de ayer (miércoles) en el sector de La Laguna".

Tagle destacó que "no tengo más antecedentes sobre los hechos en sí... él efectivamente es un cabo segundo que se integró a la Brigada en Punta Arenas hace muy poco tiempo, pero provenía de una alta repartición proveniente de Santiago".

La detención de dos personas

Consultado por la detención de dos personas, Tagle aclaró que corresponden a un capitán y un sargento: "Tengo entendido que sí. Eso es parte de las diligencias efectuadas por la Fiscalía".

El cuerpo del cabo segundo apareció a eso de las 17:00 horas del miércoles recién pasado. De ahí en más, se activaron las diligencias para esclarecer las circunstancias, no descartándose que haya sido en el marco de una actividad fuera de protocolo.

Juan Palacios, hermano de Carlos, manifestó que "en estos momentos, el Servicio Médico Legal (SML) está haciendo los trámites y posteriormente estaríamos retornando a Santiago con mi hermano".

El familiar del cabo segundo explicó las circunstancias en que se habría producido la emergencia y puntualizó en "unas tomas de prueba", lo que será investigado por el Ministerio Público.

Todo sobre Policial