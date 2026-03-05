Fran Maira se defiende de comentarios de odio tras pedir oraciones para motorista que atropelló

05 mar. 2026 - 14:33 hrs.

El día de ayer, Fran Maira publicó por medio de sus redes sociales un mensaje defendiéndose de las críticas que ha recibido tras pedir oraciones por el motorista que atropelló hace algunos días atrás.

Y es que luego de subir a su cuenta personal una foto con la Virgen del Carmen pidiéndole una mejoría en la salud de la víctima del incidente, pero días antes habría subido otra foto con un Buda.

"Lo único que estoy pidiendo es luz en estos momentos"

Las críticas comenzaron porque los seguidores de la cantante mencionaron un "doble estándar" en las creencias religiosas personales de Maira, lo que la llevó a defenderse con otra publicación.

En su cuenta personal de Instagram, la chica reality escribió: "Por favor. Nadie tiene derecho a decirle a otro en qué creer, en qué no creer y cómo creer. La fe o creencia espiritual de cada uno es personal y lo único que estoy pidiendo es luz en estos momentos".

Incluso con su respuesta siguió recibiendo algunas críticas y comentarios de odio. "Pero la virgen no tiene Instagram, pégate el show Fran cómo vas a querer tanta atención", "Te importa mucho la opinión de las personas y lo que te digan", fueron algunos que escribieron.

Mira la publicación de Fran Maira: