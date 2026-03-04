"¿Vergüenza, por qué?": Mariela Román responde pregunta de seguidora sobre su actual relación con Fabricio Vasconcelos
Tras una publicación en redes sociales, una seguidora de Mariela Román le preguntó sobre la actual relación que tiene con Fabricio Vasconcelos, esto tras terminar su relación amorosa el año pasado.
Y es que la internauta le envió un mensaje a propósito de un registro audiovisual en donde Román está junto a sus hijas en una famosa fuente de agua, y, de fondo, se escucha la voz del brasileño hablando.
"¿Vergüenza, por qué?"
En un mensaje directo de manera interna en Instagram, la seguidora le preguntó: "¿Te da vergüenza que Fabricio aparezca en tus historias?", lo que provocó que la bailarina respondiera de manera clara y concisa.
"¿Vergüenza, por qué? Salió porque yo quise que saliera", respondió en primera instancia, y después aseguró que siempre han viajado como familia, que en este caso fue a Fontana de Trevi, en Italia.
"Nunca ha estado escondido, no tiene por qué, andamos los cuatro como familia que somos y ustedes ven lo que yo dejo que vean", enfatizó Román, dejando en claro que tiene una buena relación con el ex Porto Seguro.
