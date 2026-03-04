Presidente Boric propone retomar "inmediatamente" el diálogo con José Antonio Kast: "Chile no está para peleas chicas"

04 mar. 2026 - 10:55 hrs.

¿Qué pasó?

Luego de la polémica reunión del día martes, el Presidente de la República, Gabriel Boric, se mostró dispuesto a retomar "inmediatamente" el diálogo y las coordinaciones para un traspaso de Gobierno ordenado con José Antonio Kast.

Boric propone retomar "inmediatamente" diálogo con Kast

"Un Presidente de la República, sea quien sea, tiene que estar siempre pensando en Chile y Chile no está para peleas chicas. Los chilenos y chilenas exigen que sus autoridades tengamos una visión de largo plazo y que estemos a la altura de nuestras responsabilidades", dijo de entrada el Mandatario.

"Y eso implica siempre poner por delante de las diferencias personales y de las diferencias políticas, el interés de Chile", agregó Boric desde la región de Magallanes.

Tras esto, le tendió una mano a Kast señalando que "como Presidente de la República, manifiesto mi disposición absoluta y la de todo mi Gobierno de retomar inmediatamente las reuniones de traspaso de mando con el Gobierno entrante".

"Más allá de las tensiones, más allá de las diferencias que puedan haber, más allá, incluso, de la diferente evaluación de los hechos; en Chile tenemos tradiciones republicanas que nos enorgullecen y que tengo la convicción de que tenemos que honrar", añadió tras su propuesta.

"Yo personalmente y mi Gobierno está plenamente disponible a aquello", dijo finalmente Gabriel Boric al reiterar su disposición para reestablecer las coordinaciones de cara al cambio de mando del próximo 11 de marzo.

