El hecho que delató a banda delictual que realizó lavado de dinero por $83 mil millones

04 mar. 2026 - 09:56 hrs.

Un operativo que permitió la incautación de 132 kilos de drogas, abrió la puerta para detener a 15 delincuentes acusados de lavar dinero, en concreto 83 mil millones.

Fue en abril de 2025 que la Policía de Investigaciones interceptó un cargamento que provenía desde el norte del país en una camioneta. A través de ese trabajo, se inició una nueva investigación en la que se descubrió que grandes sumas de dinero, obtenidas a través del tráfico y otros delitos, fueron lavadas en los últimos años en el comercio santiaguino.

Dos botillerías, un centro de belleza, un centro de belleza y un centro deportivo estaban involucrados en esta trama.

De acuerdo a lo explicitado por LUN, el subprefecto Luis Navarrete, jefe de la Brigada de Lavado de Activos de la PDI, explicó que se detuvo a 15 personas. De ellas, doce son de nacionalidad colombiana (ocho mujeres) y tres chilenos. "Lograron gestionar un modelo de negocios delictual donde se daba una apariencia de legalidad a estas transferencias, dificultando la trazabilidad del dinero", explicó,

Por otro lado, el comisario Fabián Ayala, de la Brigada Antinarcóticos, apuntó a que "se logró determinar que uno de los sujetos, aparte de recepcionar la droga, era el encargado de recolectar el dinero y que era instruido por otro sujeto que estaba en el extranjero, en Bolivia. Recolectaba el dinero y lo entregaba en una agencia. Luego se determinó que parte del dinero producto de la droga iban otros sujetos a entregar dinero por otros delitos, como estafas y trata de personas", dice.

El hecho que delató a los delincuentes

Pero la clave de todo estuvo en un centro deportivo el que entregó más pistas para saber cómo operaba esta estructura. El lugar tenía para arriendo cuatro canchas de futbolista, pero un día de febrero de 2025 se realizó una fiesta allí y ocurrió un homicidio que tuvo como víctima a un colombiano. "Después del homicidio, el centro deportivo dejó de funcionar, pero aun así financieramente siguieron moviendo mucho dinero en los meses posteriores, explica el comisario.

El volumen del dinero

"Esta es una de las operaciones donde más dinero hemos podido detectar en una estructura criminal dedicada principalmente al lavado de activos. Tenemos incautados más de $1.800 millones en efectivo, pero en moneda de oro hay 200 millones", dijo el fiscal regional Metroplitana Sur, Héctor Barros.

Agregó que "por las estructuras criminales y las empresas de envío de dinero y las otras, desde 2019, han pasado "83 mil millones. Es una de las estructuras con las que hemos podido detectar mayor cantidad de flujo de dinero hacia el exterior".

Todo sobre Policial