Buque Chino llega a Valparaíso: Por qué pasó por el país y cuáles son sus características

04 mar. 2026 - 10:32 hrs.

¿Qué pasó?

El buque hospital chino "Silk Road Ark" recaló el pasado 1 de marzo en Valparaíso tras la negativa de llegar en primera instancia, y detallaron que llegaron hasta el país por un motivo en particular.

La embarcación, según Infodefensa, zarpó el pasado 5 de septiembre desde Quanzhou y tiene como bitácora visitar Fiji, Tonga, México, Jamaica, Nicaragua, Barbados, Brasil, Uruguay, Chile y Papúa Nueva Guinea; todo en un viaje de 220 días.

¿Por qué el buque chino pasó por Chile?

Según se reportó desde "China Navy", la reacalada del buque hospital tiene como objetivo arribar en suelo chileno para una visita humanitaria o una visita de buena voluntad durante siete días, en donde harán intercambios médicos.

A pesar de ello, la Secretaría Regional Ministerial de Salud de Valparaíso decidió que "no resulta procedente la autorización de funcionamiento de este operativo de salud en las instalaciones del buque", prohibiendo cualquier actividad médica amparándose en el Código Sanitario de Chile.

Silk Road Ark: el buque especialista que cuenta con más de 300 camas y un hangar

El buque chino es el segundo especializado para ser un hospital oceánico Tipo 920, y tiene cerca de 178 metros de largo, 24 metros de ancho y desplaza más de 14 mil toneladas, entre ellas, 14 departamentos clínicos y siete unidades auxiliares de diagnóstico.

Además, tiene una unidad gemela, que posee un área médica con una capacidad para 300 camas, 20 camas UCI, 8 quirófanos, unidad de radiografías, ultrasonidos, tomografías computarizadas, hipotermia, hemodiálisis, medicina tradicional china y servicios odontológicos.

En sus planos, se detalla que cuenta con una cubierta de vuelo y un hangar en su popa para un helicóptero de transporte pesado especializado para realizar evacuaciones sanitarias.

Revisa las imágenes del buque:

Buque chino en costas chilenas. / ATON.

