El portazo de Mejor Niñez a Maite Orsini: Revelan supuestas negligencias, faltas y entrega de marihuana a menor de edad

03 mar. 2026 - 23:37 hrs.

¿Qué pasó?

La diputada Maite Orsini vuelve a estar en el centro de la polémica luego de que un reportaje emitido por Teletrece revelara un hasta ahora desconocido impasse con el Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia.

La investigación ahondó en un presunto rechazo por parte de Mejor Niñez a la parlamentaria durante su proceso para convertirse en familia de acogida temporal para una adolescente. Esto, a raíz de una serie de supuestos incumplimientos y negligencias de suma gravedad.

El reportaje enuncia varias faltas en los compromisos adquiridos por la parlamentaria con el servicio de Mejor Niñez en febrero de 2023, cuando se formalizó su proceso de vinculación con una de las adolescentes resguardadas por el organismo.

Entre los antecedentes recogidos por el citado medio, se reporta la presunta facilitación de drogas de parte de Orsini a la menor de edad. "(Las adolescentes) son sorprendidas por la directora y el equipo de profesionales consumiendo THC (marihuana) mediante vapeador, tras lo cual, funcionarios tratan de entablar un diálogo con ella, sin embargo, muestra una actitud desafiante, oposicionista y burlesca manteniendo el consumo de THC, verbalizando que nadie se lo puede requisar, ya que se lo habría regalado su 'Tía Maite' (Orsini)", se lee en la notificación.

Además, en julio de 2023, la directora de la residencia donde se encontraba la adolescente, informó mediante correo electrónico: "Se acuerda con la adulta que durante el mes de febrero visitara una vez por semana a la adolescente y en el mes de marzo se evaluaran dichas instancias con la intención de aumentar las horas y días de visita. Sin embargo, dicha evaluación no se pudo llevar a cabo debido a que en el mes de febrero doña Maite Orsini no se presenta".

Estas vulneraciones son solo algunas de una serie de negligencias y faltas denunciadas por parte de Mejor Niñez en contra de la diputada. Una de ellas, incluso, relata que Jorge Valdivia -sin ningún tipo de autorización- llegó hasta el colegio para retirar a la adolescente en lugar de Orsini.

La respuesta de Maite Orsini

Tras la emisión del reportaje, la parlamentaria pronta a dejar su cargo, emitió un comunicado en alusión a los hechos relatados. "Durante años he resguardado con absoluta reserva el vínculo que mantengo con ella por convicción ética y por mandato legal. La he acompañado, cuidado y querido como a una hija, priorizando siempre su tranquilidad", expresó.

En cuanto al supuesto rechazo de Mejor Niñez a su proceso de acogida, Orsini desmintió tal información: "Cabe aclarar que nunca he postulado al programa de familias de acogida, por lo que es incorrecto afirmar que una postulación haya sido rechazada. Soy y sigo siendo legalmente su tercera significativa".

Finalmente, la exmilitante del Frente Amplio anunció que se pronunciará legalmente ante la filtración de los archivos expuestos por Teletrece. "Los antecedentes asociados a medidas de protección tienen carácter legalmente reservado. Su filtración, tergiversación o difusión pública no son solo éticamente reprochables: contraviene la normativa vigente en materia de protección de la infancia. Por lo mismo, se ejercerán todas las acciones legales correspondientes", señaló.