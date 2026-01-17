"Le queda muy bien ese tono": Maite Orsini se despide del platinado e impacta con su cambio de look

17 en. 2026 - 17:36 hrs.

La diputada Maite Orsini sorprendió a sus seguidores de redes sociales con un cambio de look, dejando atrás el radical platinado al que se había sometido.

La exfigura televisiva se caracterizaba por tener su pelo castaño, pero en las últimas semanas optó por un rubio platinado, casi blanco, siendo comparada con Daenerys Targaryen, recordado personaje de "Game of Thrones", interpretado por la actriz Emilia Clarke.

El nuevo look de Maite Orsini

A través de su cuenta de Instagram, Orsini compartió unas fotos en las que aparece en el frontis del Palacio de La Moneda.

Uno de los detalles que más llamó la atención fue el color de cabello de la diputada, pues se deshizo del rubio y volvió al castaño.

Además del cambio de color, Maite Orsini optó por rizar su cabellera, para darle un nuevo estilo en esta época del verano.

"Le queda muy bien ese tono de cabello", le escribió una seguidora a la diputada en redes sociales.

Mira el nuevo look de Maite Orsini

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Maite Orsini Pascal (@maiteorsini)

