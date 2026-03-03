Rumbo a Puerto Rico: Miss Universo Santiago confirma la candidatura de Ignacia Michelson para competir por la corona

03 mar. 2026 - 00:15 hrs.

¿Qué pasó?

El pasado viernes, la cuenta oficial de Instagram del Miss Universo Santiago, confirmó la candidatura oficial de la chica reality Ignacia Michelson. El certamen busca a la próxima aspirante de dicha comuna, que competirá por la corona con la que representará a Chile en la final en Puerto Rico.

Con ella, son tres chicas reality confirmadas que lo darán todo por ganar. Dos de ellas competirán en abril por la representación de Santiago.

No es una sorpresa que Michelson haya decidido postularse al concurso de belleza más importante del país, pues recientemente, fue una de las diez candidatas más populares en la pasada elección a Reina de Viña 2026.

Pese a que evidentemente cuenta con apoyo de sus seguidores, la confirmación de su candidatura desató una fuerte ola de opiniones que sacudió las redes sociales.

"Cayó muy bajo el concurso", "Hermosa, ahora se puso bueno" y "le están quitando toda la seriedad al certamen", fueron algunas de las impresiones en redes sociales.

¿Qué dicen los expertos?

Tal como expuso a través de Instagram, el experto en misses, Leonardo Baeza, "la chica reality buscará ser la sucesora de Antonia Casanova y consolidarse como una de las candidatas más competitivas rumbo a la final nacional".

Asimismo, el missólogo explicó que Ignacia Michelson, durante el mes de abril, se enfrentará directamente a su ex compañera de reality Alessia Traverso, y si logra clasificar, podría competir en la final contra Thammara Palma, otra chica reality candidata por la comuna de Ñuñoa.

"Creo que Ignacia debe trabajar mucho en su evolución de chica reality a Miss. Lo positivo es que enfrenta este desafío con un poco más de ventaja, ya que tiene reconocimiento internacional. Por otra parte, tendrá que enfocarse mil por ciento en ser, parecer y vivir como una Miss", concluyó el missólogo.

