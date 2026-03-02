Boric aclara que se tomará un tiempo antes de volver a la política y no descarta La Moneda en 2030: "Es una discusión posible"

02 mar. 2026 - 21:37 hrs.

En una entrevista exclusiva para Meganoticias con Constanza Santa María, el Presidente Gabriel Boric se refirió a su futuro familiar y político; la polémica por el cable submarino chino; las relaciones de Chile y Estados Unidos y los actuales conflictos en Medio Oriente, a pocos días de entregar el mando a José Antonio Kast el 11 de marzo.

El Mandatario sorprendió al comentar sin dudas qué hará tras el 11 de marzo: "El primer rol es el de padre, de pareja, de compañero. Recuperar el tiempo en familia", dijo desde el Archipiélago Juan Fernández, lugar que eligió visitar para la inauguración del año escolar 2026.

Boric fue enfático en que, al menos en una primera etapa, no pretende transformarse en el comentarista de turno ni en el primer opositor del nuevo gobierno. "Creo que el rol de exjefe de Estado tiene una dignidad que hay que respetar. Hay que darse un tiempo para parar, pensar, reflexionar, leer, escribir", señaló, citando implícitamente el ejemplo de expresidentes como Ricardo Lagos, Michelle Bachelet, Eduardo Frei y el propio Sebastián Piñera, quienes según él estuvieron disponibles para orientar a sus sucesores.

¿Volverá a La Moneda? El 2030 ya está en el aire

La pregunta que muchos en la centroizquierda ya se hacen en voz baja -¿volverá Boric a postular a la presidencia en 2030?- recibió una respuesta esquiva. "Nos vemos el 2030, me lo han dicho mucho", reconoció el Mandatario, pero agregó con énfasis: "No es una ambición personal".

Boric aclaró que esa discusión "se dará en su momento" y que en su sector político existe "una amplia gama de liderazgos" que competirán sanamente por conducir al bloque. Sin embargo, tampoco cerró la puerta: "Voy a seguir vinculado de una u otra manera (...) más adelante se dará esa discusión".

La entrega del poder: Derrota sin llamarla fracaso

Consultado directamente sobre si sentía como un fracaso entregar la banda presidencial a José Antonio Kast -su antítesis política-, Boric rechazó ese concepto, aunque con un dejo de honestidad. "Es evidente que yo deseaba que hubiese continuidad respecto de lo que habíamos hecho", admitió. No obstante, señaló que no puede "calificar de fracaso el darle continuidad democrática a los destinos del país".

Destacó que el día siguiente a la elección ambos candidatos ya se habían llamado por teléfono y se habían reunido, y que los traspasos entre ministerios se están realizando con normalidad. "Como jefe de Estado, estoy orgulloso de que la democracia siga su curso", afirmó.

Evitó también compararse directamente con su antecesor Sebastián Piñera: "Nos tocaron períodos muy distintos", dijo, aludiendo al estallido social y a la pandemia como desafíos únicos de su administración.

El cable submarino chino: Descartó ceder a presiones

Uno de los temas más críticos de las últimas semanas fue el proceso de concesión para que una empresa china desplegara un cable submarino de comunicaciones. Boric reveló que él mismo fue quien instruyó al ministro de Transportes y Telecomunicaciones para que no ingresara el decreto a la Contraloría hasta contar con más antecedentes de todos los organismos competentes e informar a la futura administración.

"Esto no significa en ningún caso ceder a presiones", precisó. "Significa tomar decisiones fundadas con perspectiva de Estado". Explicó que, dada la sensibilidad geopolítica del asunto y lo avanzado del período presidencial, le pareció responsable no actuar por silencio administrativo y, en cambio, abrir una conversación amplia -incluyendo al Presidente Electo- antes de adoptar una resolución definitiva.

El Mandatario confirmó que él mismo llamó a Kast para informarle de la situación antes de que estallara la polémica pública, y que este martes se reunirán por tercera vez. "Acá hay una voluntad de transparencia absoluta, porque estos son temas de Estado", subrayó. Sobre el fondo del asunto, Boric se mostró favorable a la competencia en infraestructura submarina: "Creo que es bueno para Chile que exista competencia en esto, siempre que se cumpla con la legislación chilena".

Las sanciones de Estados Unidos: "No temo a represalias arbitrarias"

La revocación de visas al ministro de Transportes y Telecomunicaciones y a otros funcionarios por parte del gobierno de Donald Trump fue otro de los ejes de la entrevista. Boric descartó que esa medida lo inhiba de seguir hablando con libertad: "Cuando uno dirige la política internacional de un país no puede actuar en función del temor a represalias arbitrarias".

El Presidente fue categórico en que Chile no puede permitir que ningún país externo -sea cual sea- determine soberanamente lo que el país puede o no hacer. "El límite de todo gobernante debiera ser la ley", dijo, en alusión a una reciente declaración de Trump en que el mandatario estadounidense afirmó que su único límite era su "concepción moral".

Boric contextualizó la situación chilena en un patrón más amplio: "Esto no es un caso aislado de Chile. A la Unión Europea la amenazaron si no se alineaba sobre Groenlandia. Pasó con Japón, con Canadá". Citó al primer ministro canadiense Mark Carney para ilustrar el riesgo de que las superpotencias obliguen a los países a negociar por separado: "Los terminan aplastando".

Trump y Kast: la política exterior como campo de disputa

Boric criticó el estilo de Donald Trump como "sumamente disruptivo en un mal sentido", mencionando su retiro de organismos multilaterales, su negación del cambio climático y su trato "denigratorio" hacia los adversarios.

Al ser consultado sobre la participación del Presidente Electo, José Antonio Kast, en la cumbre Shields of the Americas convocada por Trump, Boric dijo que no lo haría, aunque reconoció que Kast tiene derecho a asistir donde estime conveniente. "Creo que es bueno que se transparente cómo se hace eso y quién lo financia", agregó.

Sobre la política exterior del próximo gobierno, Boric prefirió no adelantar juicios: "Hay que esperar que él asuma el cargo. Cuando lo haga, será el responsable de la política exterior y ahí se podrá evaluar en su mérito".

Medio Oriente: "No podemos elegir entre barbarie"

En su declaración en la red social X, Boric había condenado tanto el ataque de Israel sobre Irán como el régimen iraní en sí mismo, una postura que la periodista describió como "más dura" que la comunicación oficial de la cancillería. El Presidente lo explicó como coherencia de principios.

"Chile tiene que mantener un solo estándar respecto a las violaciones a los Derechos Humanos y el respeto al derecho internacional", sostuvo. Condenó el ataque de Estados Unidos por considerarlo ilegal tanto en el derecho interno como en el derecho internacional, pero también fue explícito en que "el régimen de Irán ha sido tremendamente cruel con sus propios ciudadanos y con las mujeres". "Acá no se trata de tomar bando. No podemos elegir entre barbarie", sentenció.

Bachelet a la ONU: "Es turno de América Latina y de una mujer"

El Presidente reiteró su respaldo a la candidatura de la expresidenta Michelle Bachelet a la Secretaría General de Naciones Unidas (ONU), presentada en conjunto con México y Brasil. Destacó que hay "consenso bastante transversal" en la comunidad internacional de que le corresponde el turno a América Latina y, dentro de ella, a una mujer. "¿Qué mejor que la presidenta Bachelet?", planteó.

Boric confirmó que pedirá a Kast que apoye la candidatura como política de Estado, y reconoció que entre los factores a trabajar están los cinco países con derecho a veto en el Consejo de Seguridad, incluido Estados Unidos.

