Boric espera que proyecto de Sala Cuna Universal sea aprobado: "Esto no es un gallito entre oposición y Gobierno"

02 mar. 2026 - 13:14 hrs.

¿Qué pasó?

El Presidente Gabriel Boric, en la inauguración del año escolar en el archipiélago de Juan Fernández, llamó al Congreso a aprobar el proyecto de Sala Cuna. La secretaria general de la Presidencia, Macarena Lobos, presentará hoy al Parlamento la última propuesta del Ejecutivo.

Boric emplaza al Congreso

"Hoy día desde acá, de Juan Fernández quiero hacer un llamado al Parlamento y en particular a la oposición, con mucho respeto, tenemos la posibilidad de sacar Sala Cuna porque tenemos un acuerdo respecto a los aspectos técnicos", señaló el Mandatario.

"No partamos de cero en esto, saquemos el proyecto de Sala Cuna esta semana para Chile. Se puede, depende de voluntad política, esto no es un gallito entre oposición y gobierno. Es por Chile, por las mujeres de Chile, por los niños de Chile", añadió.

"Ojalá todos y todas tengamos la grandeza en el Parlamento de poder sacarlo adelante. Nosotros hoy día, la ministra Macarena Lobos a presentar la última propuesta del Ejecutivo, que hemos consensuado con diversos técnicos de la oposición y espero que esto se pueda finalmente avanzar", agregó.

"Seguramente le tocará promulgarlo y firmarlo al próximo Gobierno si es que salimos adelante. A mí me interesa que salga, no me interesa la foto, me interesa que salga, así que ojalá podamos avanzar", concluyó sobre este tema.

¿Qué dice el Congreso?

Pese a las declaraciones de Boric, el senador Gustavo Sanhueza (UDI), quien preside la Comisión de Educación, ya había indicado que no se ha consensuado nada sobre el proyecto con sus parlamentarios, mientras que el diputado Guillermo Ramírez (UDI) aseveró que es imposible sacar el proyecto en diez días.

Desde el PS, el senador Juan Luis Castro sostuvo que "es prácticamente imposible que el proyecto de Sala Cuna Universal, como también el FES, puedan ya tener algún acuerdo político en el Congreso para que prosperen. Es lamentable, pero aquí el nuevo oficialismo -la derecha- no ha querido dar su beneplácito a que esto se concrete".