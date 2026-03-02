Colapsa centro comercial en Quilpué: Techo se derrumbó y cayó sobre el módulo de una tienda

02 mar. 2026 - 14:10 hrs.

¿Qué pasó?

En la tarde de este lunes, una emergencia se produjo en el Portal El Belloto de Quilpué, región de Valparaíso, luego de que se derrumbara el techo del centro comercial.

A través de redes sociales se han difundido videos que muestran los estragos que dejó la situación.

¿Qué se sabe del derrumbe en el centro comercial?

Por el momento no se han informado las causas que provocaron el colapso de la estructura.

Según se aprecia en las imágenes viralizadas, el techo cayó sobre el módulo de una tienda de Pandora. De manera preliminar, no habría personas lesionadas.

Equipos de emergencias se trasladaron hasta el lugar para realizar las diligencias correspondientes y descartar de manera definitiva que existan heridos.