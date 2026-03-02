Vandalizan domicilio de Manuel Pellegrini en España tras empate del Betis y Sevilla: "Estaba la familia en casa"

02 mar. 2026 - 15:28 hrs.

Manuel Pellegrini vivió un tenso momento el fin de semana recién pasado en España. No solo por el empate del derbi español entre el Betis y el Sevilla, sino también porque sufrió una vandalización en su domicilio.

El equipo del "ingeniero" iba ganando cómodamente por 2 a 0 a la escuadra de Alexis Sánchez, hasta que el propio tocopillano apareció con una palomita para poner el descuento. Luego vino el empate que desató la molestia de los hinchas verdiblancos.

La vandalización en la casa de Pellegrini

De acuerdo a información proveniente del programa "El Chiringuito" de España, el domicilio de Pellegrini fue vandalizado después del empate de su equipo.

Gonzalo Tortosa, quien trabaja en la producción del espacio, indicó en ese momento que se trató de un rayado de color rojo, el que habría sido de un hincha del Sevilla al finalizar el cotejo.

"Han aparecido unas pintadas en la casa de Manuel Pellegrini, en la que se ponía una palabra malsonante... p... Betis", manifestó.

A lo anterior, agregó que "estaba la familia en casa y se ha avisado a la policía. Él (Manuel Pellegrini) lo ha tenido que ver justo cuando llegó después del partido".

