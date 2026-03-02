Irán acusa que EEUU e Israel atacaron instalación nuclear de Natanz

02 mar. 2026 - 16:34 hrs.

¿Qué pasó?

Irán acusó este lunes a Israel y Estados Unidos de haber atacado su instalación nuclear de Natanz, uno de los principales objetivos del anterior conflicto entre los tres países el pasado mes de junio.

"Atacaron nuevamente la planta nuclear de Natanz"

"Los regímenes criminales de Estados Unidos e Israel, continuando con su agresión, atacaron nuevamente la planta nuclear de Natanz el domingo por la tarde en dos brutales ataques", señaló el jefe de energía atómica de Irán, Mohammad Eslami, en una carta al organismo de control nuclear de la ONU citada por la agencia de noticias IRNA.

El director de la agencia de la ONU había dicho este lunes, eso sí, que "no había indicios" de que alguna instalación nuclear hubiera sido atacada.

Imagen aérea de la instalación nuclear de Natanz (Archivo) / AFP

Trump amenaza con nueva gran ola de ataques

Las acusaciones de Irán ocurren en medio de un discurso emitido este lunes por Donald Trump, en el que anticipó una escalada, afirmando que "ni siquiera hemos comenzado a golpearles con fuerza. La gran ola todavía no ha llegado".

Asimismo, no descartó enviar tropas a Medio Oriente: "No me acobardo respecto a tropas en el terreno, como todos esos presidentes que dicen: 'No habrá tropas en el terreno'. Yo no digo eso".

