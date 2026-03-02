Joven sufrió dolores en el abdomen por meses y pensaban que eran quistes: Fue diagnosticada con cáncer de colon

02 mar. 2026 - 14:41 hrs.

¿Qué pasó?

Katie Davis, una joven de 20 años de edad sufrió intensos dolores en la parte superior derecha de su abdomen durante meses. Al principio no le dio importancia porque eran esporádicos y no duraban mucho tiempo.

En primera instancia, los especialistas creyeron que el dolor era producido por un quiste ovárico benigno, sin embargo, los dolores eran cada vez más frecuentes y llegaban acompañados de otros síntomas. Luego de acudir a urgencias, detectaron una masa en su colon y su médico sugirió que podía ser cáncer.

Katie Davis, cursaba su tercer año de especialización en marketing en la Universidad de Westchester, Pensilvania. Todo iba bien en su vida hasta que aparecieron unos extraños dolores en su abdomen. Durante tres meses no le prestó atención porque "el dolor duraba segundos y desaparecía", dijo al medio Business Insider.

Pero todo cambió cuando empezaron a ser más frecuentes e intensos. Su primer diagnóstico lo recibió en el centro médico cercano a la casa de playa de su pareja, donde se encontraban vacacionando. Fue quiste de ovarios y dijeron que desaparecería con su siguiente periodo menstrual.

El cuerpo dio señales

Con el tiempo Davis ya no solo tenía fuertes dolores en su zona abdominal, sino también náuseas y escalofríos. Esto la llevó a acudir a urgencias, donde le hicieron estudios que arrojaron inflamación en su colon e indicios de infección, traumatismo o en el peor de los casos, cáncer.

"Esa fue la primera vez que me plantearon algo más grave que un quiste ovárico", declaró la joven estadounidense, quien estaba confundida y no esperaba recibir un diagnóstico grave.

Katie Davis

Al realizar la biopsia concluyeron que Katie Davis tenía cáncer de colon en etapa 2, una de las causas de muerte más comunes en personas menores de 50 años. La enfermedad fue detectada a tiempo y tratada con quimioterapia, pero en ese proceso aparecieron efectos secundarios alarmantes que prolongaron su recuperación.

Por esa razón optaron por tratarla con quimioterapia oral durante seis meses y el año pasado fue declarada libre de cáncer.

El cáncer de colon es una de las principales causas de muerte por cáncer a nivel mundial. La prueba de detección usual es la colonoscopia y una detección temprana puede ser clave para lograr su cura. Hay factores de riesgo que pueden agravar esta enfermedad, como la obesidad, el sedentarismo y el consumo de alcohol y tabaco.

