Llegó marzo: Ingresa los datos de tu auto y conoce cuánto debes pagar por el permiso de circulación

02 mar. 2026 - 16:00 hrs.

Con la llegada de marzo también comienzan los pagos del permiso de circulación. Para conocer el monto que se debe pagar, basta con ingresar los datos del vehículo en la plataforma correspondiente.

El cumplimiento de este requisito es fundamental para el libre tránsito de los vehículos en el territorio nacional.

Este proceso es regulado por medio del Servicio de Impuestos Internos (SII), el cual dispone de un sitio web para consultar los valores actuales de tasación fiscal y permisos de circulación.

¿Cómo consultar el monto a pagar por el permiso de circulación?

Para saber cuánto debes pagar por el permiso de circulación, debes acceder al siguiente enlace. Una vez dentro, selecciona el año 2026 como tasación y valida el control de seguridad (CAPTCHA).

Luego, elige el tipo de búsqueda que prefieras: “Código SII y año de fabricación” o “Características del vehículo”.

Si se escoge Código SII y año de fabricación, se debe proporcionar el código, de acuerdo a los nuevos códigos vehiculares, y el año del auto.

Si el usuario prefiere hacer la búsqueda por las Características del vehículo, debe indicar el tipo (liviano, moto o pesado), marca, modelo, versión y año.

Tras el suministro de los datos correspondientes, la web arrojará todo el desglose de la información alusiva, incluyendo tasación y valor del permiso de circulación.

Autos que no aparecen

En el caso de que algún vehículo no figure en los listados o no se refleje en el sitio web del SII, el Director de Tránsito Municipal que corresponda es quien se encarga de homologar el valor de la tasación fiscal a un auto de características similares.

Todo sobre Permiso de circulación