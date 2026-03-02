Programa de Útiles Escolares: ¿Cuándo comienza la distribución oficial del beneficio?

02 mar. 2026 - 14:00 hrs.

El Programa de Útiles Escolares ya comenzó a distribuirse en los recintos académicos, con el fin de favorecer la permanencia y el éxito en el sistema educacional de los niños y adultos.

La iniciativa, adscrita al Ministerio de Educación, busca asegurar que los estudiantes cuenten con los insumos necesarios para el inicio del año escolar.

Según el Gobierno de Chile, estos recursos contribuyen a la igualdad de aprendizajes y a la movilidad social en el país.

¿Cuándo comienza la distribución oficial del beneficio?

La distribución oficial del beneficio, que entrega útiles y textos escolares, comenzó el 16 de febrero con un enfoque regional prioritario. Debido a la contingencia, el proceso se inició antes en las zonas afectadas por los incendios, como Ñuble, Biobío y La Araucanía.

Se espera que la distribución masiva finalice oficialmente el próximo 11 de marzo.

Posteriormente, se desarrollará una etapa de ajuste, que se extenderá hasta el próximo 30 de abril de 2026.

Así transcurre el Programa de Útiles Escolares

A través del Programa de Útiles Escolares 2026, se entregan alrededor de 28 millones de artículos escolares. Para ello, se disponen kits con contenidos diferenciados según el nivel educativo, desde prebásica hasta educación para adultos.

Más de 2 millones de estudiantes, de entidades públicas y particulares subvencionadas gratuitas, se benefician de este apoyo gubernamental.

No se requiere postulación, pues se asigna automáticamente priorizando la vulnerabilidad de la población estudiantil.

