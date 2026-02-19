¿Cuándo entra en vigencia la ley que prohíbe el uso de dispositivos móviles en la sala de clases?

19 feb. 2026 - 16:27 hrs.

¿Qué pasó?

Este año entrará en vigencia la ley que prohíbe el uso de dispositivos móviles por parte de escolares en la sala de clases. De acuerdo a lo señalado por el Ministerio de Educación, la normativa busca "resguardar los procesos de aprendizaje, fortalecer la convivencia educativa y promover un uso responsable y formativo de la tecnología en niñas, niños y adolescentes".

En esa línea, apuntan que "la utilización permanente de dispositivos móviles personales durante la jornada puede afectar la atención, el bienestar socioemocional y las relaciones entre estudiantes".

Regular el empleo de esta tecnología, según el Mineduc, "permite proteger el espacio educativo como entorno de encuentro, aprendizaje y desarrollo integral, favoreciendo acuerdos comunitarios y una relación más consciente con el entorno digital".

En todo caso, la ley establece cinco excepciones específicas: uso pedagógico autorizado, razones de salud, necesidades educativas especiales, situaciones de emergencia o motivos fundados de seguridad.

Será cada establecimiento el responsable de establecer en su Reglamento Interno cómo se aplica la prohibición y las excepciones.

¿Cuándo entra en vigencia la ley?

El mandato legal empezará a correr desde el inicio del año escolar. Eso sí, los establecimientos tendrán hasta el 30 de junio para actualizar sus reglamentos internos.