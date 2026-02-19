Logo Mega

Este aviso se cerrará en segundos

URGENTE: Señal En Vivo: Meganoticias Ahora

¿Cuándo entra en vigencia la ley que prohíbe el uso de dispositivos móviles en la sala de clases?

¿Qué pasó?

Este año entrará en vigencia la ley que prohíbe el uso de dispositivos móviles por parte de escolares en la sala de clases. De acuerdo a lo señalado por el Ministerio de Educación, la normativa busca "resguardar los procesos de aprendizaje,  fortalecer la convivencia educativa y promover un uso responsable y formativo de la tecnología en niñas, niños y adolescentes".

En esa línea, apuntan que "la utilización permanente de dispositivos móviles personales durante la jornada puede afectar la atención, el bienestar socioemocional y las relaciones entre estudiantes".

Lo más visto de Nacional

Regular el empleo de esta tecnología, según el Mineduc, "permite proteger el espacio educativo como entorno de encuentro, aprendizaje y desarrollo integral, favoreciendo acuerdos comunitarios y una relación más consciente con el entorno digital".

Ir a la siguiente nota

En todo caso, la ley establece cinco excepciones específicas: uso pedagógico autorizado, razones de salud, necesidades educativas especiales, situaciones de emergencia o motivos fundados de seguridad. 

Será cada establecimiento el responsable de establecer en su Reglamento Interno cómo se aplica la prohibición y las excepciones. 

¿Cuándo entra en vigencia la ley?

El mandato legal empezará a correr desde el inicio del año escolar. Eso sí, los establecimientos tendrán hasta el 30 de junio para actualizar sus reglamentos internos.

Leer más de

Notas relacionadas