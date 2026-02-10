Para pagar menos: Así funciona el comparador de útiles y uniformes escolares

10 feb. 2026 - 18:00 hrs.

Con el fin de beneficiar a las familias al momento de iniciar la temporada escolar, el Servicio Nacional del Consumidor (SERNAC) lanzó el Cotizador de útiles y uniformes escolares.

Esta herramienta, diseñada para comparar valores y escoger las opciones económicamente más viables, incluye más de 150 mil precios correspondientes a cerca de 60 empresas del sector.

Según lo reseñado por el SERNAC, también se contemplan las alternativas online, por medio de sitios web y aplicaciones propias de los proveedores.

¿Cómo funciona el comparador de útiles y uniformes escolares?

Para utilizar esta herramienta, se debe ingresar al cotizador, por medio del siguiente enlace. Una vez allí, es necesario escoger la categoría que corresponde a su necesidad, bien sea útiles o uniformes escolares.

Posteriormente, se debe seleccionar la comuna, categoría y producto de su interés.

La plataforma desplegará los artículos disponibles, ordenados de menor a mayor precio, según el establecimiento que corresponda.

Estas son las recomendaciones para usar el cotizador

Se recomienda comprar en el mercado establecido, a través del comercio formal, pues de esta manera aplican las garantías básicas que debe tener cualquier producto. Se garantiza seguridad, salubridad, etiquetado, instrucciones en español y derecho al retracto.

Asimismo, al adquirir productos y servicios en el comercio formal, los compradores están amparados por el SERNAC, en caso de incumplimientos o infracciones.

