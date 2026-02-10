Un muerto y dos heridos deja volcamiento de micro en Talcahuano

10 feb. 2026 - 18:18 hrs.

¿Qué pasó?

Una persona murió y otras dos resultaron lesionadas tras el volcamiento de una micro en la comuna de Talcahuano, en la región del Biobío. El hecho se registró en la intersección de avenida Gran Bretaña con Evangelista Torricelli, a la altura de Gasco.

El incidente involucró a un bus de la línea Nueva Sotrapel, que por razones que deberán ser determinadas, terminó volcado en la vía. La situación generó la llegada de equipos de emergencia hasta el lugar.

Despliegue de equipos de emergencia

Hasta el sitio del suceso acudió personal de Bomberos y Carabineros, quienes trabajaron en el procedimiento tras el accidente y en la atención de las personas afectadas.

En el lugar se constató el fallecimiento de una persona, mientras que otras dos fueron reportadas con lesiones, en el marco de este hecho ocurrido durante la jornada.

El conductor de la micro fue trasladado al Hospital Las Higueras, donde se le practicará el examen de alcoholemia correspondiente.

Diligencias investigativas

Por instrucción del Ministerio Público, la Sección de Investigación de Accidentes en el Tránsito (SIAT) de Carabineros quedó a cargo de las diligencias destinadas a esclarecer la dinámica de lo ocurrido.