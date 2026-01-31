Kit Útiles Escolares 2026: Junaeb confirma entrega de sets gratuitos para estudiantes y adultos en etapa escolar

31 en. 2026 - 17:00 hrs.

Con el inicio del año escolar 2026 en el horizonte, el gobierno ha puesto en marcha los preparativos para la distribución del tradicional kit de útiles escolares. Este beneficio, coordinado por la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (Junaeb), consiste en la entrega gratuita de un set de artículos esenciales diseñados para aliviar la carga económica de las familias y asegurar que los estudiantes cuenten con las herramientas básicas para su aprendizaje.

La cobertura de este programa es amplia, abarcando a alumnos que cursan educación prebásica, básica y media. Además, el beneficio incluye de forma especial a las personas adultas que se encuentran completando sus estudios de nivel básico o medio, reconociendo el esfuerzo de quienes retoman su formación académica.

Por su parte, los estudiantes con Necesidades Educativas Especiales (NEE) también están considerados dentro de la planificación, mediante la entrega de un kit colectivo diseñado para ser utilizado por grupos de cuatro alumnos.

En cuanto al calendario de distribución, si bien el Ministerio de Educación aún no oficializa un cronograma exacto, la experiencia del año anterior sirve como referencia clave, ya que en 2025 los materiales comenzaron a llegar a los beneficiarios durante los últimos días de febrero.

No obstante, la entrega final está estrechamente ligada a la fecha específica de inicio de clases de cada recinto, por lo que muchos estudiantes recibirán sus productos durante las primeras jornadas del nuevo periodo escolar directamente en sus propios colegios o liceos.

Es importante destacar que el proceso de selección de los beneficiarios lo realiza internamente la Junaeb, por lo que los artículos se distribuyen de forma masiva en los establecimientos educacionales que cuentan con estudiantes priorizados. Se recomienda a los padres y apoderados mantenerse en contacto con las directivas de sus respectivos colegios para conocer la fecha exacta en la que el camión de suministros llegará a la institución.

