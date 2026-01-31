Hallan cuerpo al costado de la Ruta 78 en Talagante: Cadáver habría sido encontrado al interior de una maleta

31 en. 2026 - 17:34 hrs.

¿Qué pasó?

La tarde de este sábado un cadáver fue encontrado a un costado de la Ruta 78 en la comuna de Talagante, en el sector poniente de la Región Metropolitana.

De acuerdo a los primeros antecedentes, el cuerpo habría sido encontrado al interior de una maleta. La autopista anunció cortes de tránsito en la zona del hallazgo.

Cadáver estaría al interior de una maleta

Carabineros fueron los primeros en llegar al sitio del suceso, pero la Fiscalía ECOH anunció que ya se dirigía al lugar junto a detectives de la Brigada de Homicidios de la PDI, quienes quedarán a cargo de la investigación.

El cuerpo fue encontrado a la altura del kilómetro 41,5 de la Autopista San Antonio-Santiago (Ruta 78), cerca de la calle 1 poniente. Sin embargo, desde la PDI señalaron que aún no pueden confirmar el hallazgo del cadáver al interior de una maleta.

Corte de tránsito en la zona

Para facilitar las labores de investigación, la concesionaria de la autopista anunció un corte de tránsito en la calle de servicio entre Talagante y El Monte.

"A solicitud de Carabineros se cortará el tránsito de Calle de Servicio entre Talagante y El Monte para efectuar los peritajes. Conduzca con precaución", indicó la ruta en sus redes sociales.

Todo sobre Policial