Intento de robo a local comercial en Santiago deriva en persecución y choque: Cuatro delincuentes fueron detenidos

31 en. 2026 - 08:32 hrs.

¿Qué pasó?

Durante la madrugada de este sábado, un grupo de sujetos intentó ingresar a un local comercial dedicado a la venta de repuestos ubicado en calle Brasil, en la comuna de Santiago, para intentar robar diferentes especies

Según informó Carabineros, la situación fue alertada por funcionarios de Seguridad Municipal a través de las cámaras de vigilancia del sector. Al llegar al lugar, los inspectores constataron la presencia de cuatro antisociales, de los cuales uno fue detenido, mientras que los otros tres huyeron a bordo de un vehículo. Debido a esto, se inició una persecución.

¿Qué informó Carabineros?

El capitán Juan Marcelo Fredes, de la Prefectura Santiago Sur, señaló que, una vez que los delincuentes huyeron en el vehículo, se originó "un seguimiento que culminó en calle Llano Subercaseux con Salesiano, en San Miguel. En el lugar ocurrió un accidente de tránsito del tipo colisión del vehículo en el cual transitaban estos individuos y uno (móvil) municipal".

"Tenemos tres detenidos de nacionalidad chilena, todos adultos y con antecedentes penales por distintos tipos de robos", agregó la autoridad de Carabineros luego de que se registrara la colisión.

Respecto a la salud de los funcionarios municipales que resultaron afectados por la colisión, dijo que "no mantienen lesiones", mientras que los delincuentes "mantienen algunas lesiones de carácter leve".

Por último, se reportó que los sujetos que protagonizaron la colisión recibieron agresiones por parte de vecinos del sector.

