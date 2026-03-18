Gobierno de Kast retira veto de Boric a Ley Integral de Personas Mayores y queda lista para ser promulgada

18 mar. 2026 - 12:25 hrs.

¿Qué pasó?

El Gobierno del Presidente José Antonio Kast anunció el retiro del veto sustitutivo que la anterior administración presentó en febrero al proyecto de Ley Integral de las Personas Mayores y Promoción del Envejecimiento Digno, Activo y Saludable.

El veto de Boric

El ahora exPresidente Gabriel Boric había hecho uso de su facultad cuando la normativa acababa de ser aprobada de forma unánime por el Senado y la Cámara de Diputados. Ahora, la ley queda lista para su despacho y continuar los trámites de su promulgación.

Cabe destacar que esta legislación contempla 15 derechos para las personas mayores, entre ellos el derecho a la igualdad y no discriminación arbitraria por razones de edad, derecho a un trato digno y respetuoso y a la atención preferente, acceso a la justicia, derecho a la independencia y a la autonomía, entre otros.

¿Qué dijo el Gobierno sobre el retiro del veto?

"Estamos destrabando un proceso muy esperado que dio lugar a una ley ampliamente consensuada, pero que fue detenido por el veto, que no tuvo mayores avances por parte del Ejecutivo", destacó la ministra de Desarrollo Social, María Jesús Wulf.

"Al retirarlo, reforzamos nuestra intención de que la ley se ponga en marcha lo antes posible, con el máximo cuidado, dedicación y control de parte de nuestro ministerio", agregó la secretaria de Estado.

La autoridad añadió que la próxima semana se reunirá con diversas organizaciones sociales vinculadas a las personas mayores, con el objetivo de darles a conocer los alcances de la medida, y el enfoque prioritario que el ministerio le otorgará a la implementación de la ley.

"En un país que envejece aceleradamente, contar con un marco legal moderno es una condición básica para construir políticas públicas sostenibles, inclusivas y equitativas entre generaciones. El reconocimiento digno a las personas mayores no puede esperar", aseguró Wulf.

Así mismo, comentó que la ley "les entrega los medios para que puedan mantenerse activos laboralmente, de acuerdo a sus condición es particulares, conservando su relacionamiento social y así, combatiendo la sensación de soledad, determinante en su calidad de vida".

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