Ante posibilidad de cambios en el MEPCO: ¿Cuánto podría subir la bencina sin el mecanismo?

18 mar. 2026 - 11:06 hrs.

¿Qué pasó?

El Gobierno de José Antonio Kast abrió la incertidumbre sobre el futuro del Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles (MEPCO), dando luces de modificarlo o incluso eliminarlo.

Fue el ministro de Hacienda Jorge Quiroz quien puso el tema en la palestra, y explicó que debido al conflicto en el Medio Oriente se producirán efectos negativos en las arcas fiscales, por lo que están "escuchando, calculando, viendo opciones", pero aún no se toma una determinación.

¿Cuánto podría subir la bencina sin el MEPCO?

Los expertos en la materia analizan que, de concretarse la eliminación del MEPCO, los precios de los combustibles podrían llegar a subir hasta $400 de golpe en la primera semana.

Juan Ortíz, economista senior del Observatorio del Contexto Económico de la Universidad Diego Portales, adelantó que, de concretarse la medida, el alza sería un golpe directo a los bolsillos de los chilenos.

"Si no opera el MEPCO, el alza sería cercana a $350 para la bencina de 93, unos $270 en la gasolina de 97 y $400 en el caso del diésel, es decir, estamos hablando de alzas muy significativas", explicó.

A su vez, Jorge Hermann, ingeniero comercial y magíster en Economía de la Universidad de Chile, planteó una alternativa "modificable" más que una eventual eliminación: "La versión de hoy día del MEPCO es la que más 'regaloneo' le hace al bolsillo de los consumidores. Tal vez volver al original, en donde hay cambios semana a semana de la gasolina por un monto mayor".

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