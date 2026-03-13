¿Peligra el Mepco? Ministro de Hacienda advierte compleja situación de arcas fiscales ante gran alza de combustibles

13 mar. 2026 - 13:37 hrs.

¿Qué pasó?

El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, advirtió sobre una compleja situación de las arcas públicas a eso del mediodía de este viernes desde el Palacio de La Moneda, en su primera conferencia de prensa desde que asumió como nuevo jefe de la billetera fiscal.

Tras participar del primer consejo de gabinete, Quiroz deslizó que es difícil para el Estado financiar el Mepco (Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles), herramienta que ajusta cada tres semanas el impuesto específico para suavizar o evitar grandes alzas para los usuarios, en medio de las subidas del petróleo derivadas del conflicto que se vive en Medio Oriente.

¿Qué dijo el nuevo ministro de Hacienda?

En sus palabras, señaló que "en la última semana el precio del petróleo subió 34% en los mercados internacionales y esta situación no se veía desde 1985. Esta alza se debe al recrudecimiento del conflicto que está desarrollándose en Medio Oriente, particularmente entre Irán, Estados Unidos e Israel".

"Chile es una economía abierta y no está inmune a estos cambios, como muchas economías del mundo, así que estas subidas de precio impactan. No sabemos el desenlace futuro, pero las perspectivas son que se trata de un fenómeno de precios probablemente distinto y más complejo del que se ha observado en los últimos años", agregó.

El secretario de Estado sostuvo que "Chile dispone de mecanismos para amortiguar estas alzas, el Mepco, pero al final transmiten los precios, que es como tiene que ocurrir en una economía. Este Mepco está operando, sin embargo, genera efectos en recaudación fiscal y eventualmente en desembolso".

"La caja con que cerró la administración anterior fue de US$40 millones"

Además, alertó que encontró "un fisco sin caja. La caja con que cerró la administración anterior fue de 40 millones de dólares al 31 de diciembre de 2025. Normalmente, las cajas terminan en administraciones normales entre 3.000 y 4.000 millones de dólares. Es un 1% de lo normal".

Quiroz indicó que convocó "a una reunión con personas especializadas y vamos a analizar los números, vamos a ver la situación y vamos a llegar con una solución, un diseño oportuno y eficaz con la mayor prontitud, porque en este tipo de cosas hay que moverse rápido, actuar rápido, con decisión y llegar prontamente a la solución".

"Esta situación, en modo alguno, nos desvía de nuestra meta de la prosperidad y el crecimiento y hacia allá vamos a ir. Eso pasa por sacar trabas, desenmarañar las regulaciones y también ajustar el gasto, mejorar el retorno y hacer más certeras las señales de inversión para el sector privado. Ese plan no va a moverse un ápice de esta situación, muy por el contrario, es aún mucho más necesario que antes", sumó.

El jefe de la billetera fiscal concluyó que "no nos vamos a perder en términos de lo que es nuestro objetivo, pero sí vamos a abordar con prontitud, decisión, oportunidad y sentido de urgencia, la situación a la que nos enfrentamos, que se ve agravada por la delicada y, absolutamente inusual, extrema situación de caja que nos dejó como herencia la anterior administración".

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