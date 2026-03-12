¿Qué pasará con el precio de las bencinas este jueves?: Revisa si el valor de los combustibles subirá, bajará o se mantendrá

12 mar. 2026 - 19:56 hrs.

¿Qué pasó?

La Empresa Nacional de Petróleo (ENAP) publicó en la tarde de este miércoles su Informe Semanal de Precios para los combustibles en Chile, comunicando las variaciones que tendrá la parafina desde este jueves 13 de marzo.

Cabe recordar que las gasolinas sufren modificaciones en su valor cada tres semanas, mientras que la parafina varía cada jueves.

¿Suben, bajan o se mantienen los precios de las bencinas?

Las variaciones, según el informe semanal que elabora Enap, son las siguientes:

Gasolina de 93 octanos: $0 por litro.

Gasolina de 97 octanos: $0 por litro.

Diésel: $0 por litro.

Gas licuado de uso vehicular: $0 por litro.

Kerosene: +$107,69 por litro.

¿Qué dijo Enap?

Desde Enap explican en su informe que una de sus funciones principales es “comercializar distintos derivados de hidrocarburos con compañías distribuidoras, las que fijan de manera autónoma el precio final de venta a sus clientes”.

Agregan también que “Enap no fija ni regula los precios de los combustibles en el mercado chileno. En consecuencia, este informe no puede, en ningún caso, considerar que Enap determina, fija o define referencias o valores para los precios al consumidor final, lo que son libres dada la condición de mercado abierto y competitivo”.

