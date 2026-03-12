Premios Óscar 2026: ¿Dónde ver el evento desde Chile?

12 mar. 2026 - 19:30 hrs.

Este próximo domingo 15 de marzo no es un día cualquiera para los amantes del séptimo arte. Esto porque se realizará la entrega de los Premios Óscar 2026, evento que reconoce a las mejores piezas audiovisuales, actores guionistas, directores de fotografía y a todo quien tenga un desempeño destacado en alguna producción.

Si bien en esta edición no hay nominados chilenos o alguna personalidad o realización que tenga cercanía con nuestro país, son miles los interesados en enterarse de quiénes son destacados en esta materia.

Es por eso que te contamos cómo y dónde puedes ver los Premios Óscar 2026, evento que, como es habitual, se desarrollará en Dolby Theatre de Los Angeles, Estados Unidos.

¿Dónde se puede ver la premiación de los Óscar 2026?

En primer lugar, cabe destacar que la premiación parte a las 21:00 horas y la alfombra roja parte una hora antes.

El evento será transmitido a través de TNT y de la plataforma de streaming HBO MAX, que ofrecerá la gala completa en vivo.

¿Chalamet se llevará la estatuilla?

Otra de las preguntas que rondan en torno a la premiación de este año es si el actor franco-estadounidense Thimotée Chalamet se podrá adjudicar la estatuilla.

Si bien para muchos es el gran favorito por su papel en la película Marty Supreme, lo cierto es que su eventual galardón ha sido puesto en tela de juicio por algunos premios recientes de los que no se pudo apoderar y por algunos dichos polémicos: el actor dijo que artes como el ballet y la ópera no le "importan a nadie".

Todo sobre Premios Oscar