Pecadores hace historia en los Óscar: Recibió 16 nominaciones y rompe récord de Titanic y La La Land como la película más nominada

22 en. 2026 - 13:05 hrs.

Durante la mañana de este jueves se dieron a conocer todas las nominaciones para la próxima jornada de los Premios Óscar, y la película de terror "Pecadores" rompió un récord histórico.

El filme protagonizado por Michael B. Jordan recibió 16 nominaciones, entre ellas Mejor Película, Mejor Dirección, Mejor Actor, Mejor Fotografía y Mejor Canción Original.

Rompió récord histórico del cine

Tras el anuncio, "Pecadores" rompe el récord histórico que tenían "Titanic" y "La La Land" (con 14 ambas nominaciones cada una) y se convierte en la película más nominada en una sola edición de los premios de la Academia.

En segundo lugar se posicionó el thriller dirigido por Paul Thomas Anderson "Una batalla tras otra", con 13 nominaciones, mientras que más atrás aparecen "Frankenstein", del mexicano Guillermo del Toro, "Marty Supremo", y la noruega "Valor sentimental", todas con 9 nominaciones.

Fue una madrugada exitosa para Warner Bros, que se embolsilló 30 nominaciones con sus producciones "Pecadores" y "Una batalla tras otra", las dos más nominadas para la 98ª edición de los premios.

Los Premios Óscar se realizarán el 15 de marzo en Hollywood. Puedes ver "Pecadores" en la plataforma de streaming de HBO Max.