Christiane Endler comparte por primera vez una foto junto a su hija recién nacida

10 mar. 2026 - 12:21 hrs.

Durante esta jornada, la seleccionada nacional Christiane Endler compartió a través de sus redes sociales una tierna imagen donde aparece junto a su hija Mila, quien tiene muy pocos días de recién nacida.

El registro publicado por la destacada arquera nacional se convierte en el primero en donde se puede ver a la bebé que tuvo junto a su esposa Sofía Orozco, con quien se casó por segunda vez el año pasado en Algarrobo.

La tierna foto de Tiane junto a Mila

Por medio de su cuenta de Instagram, en sus historias, Christiane Endler compartió la fotografía que está en blanco y negro y aparece junto a Mila en sus brazos.

En ella, la arquera nacional esboza una sonrisa mirando a su hija, mientras ella le sostiene un dedo de la mano. Además, escribió encima de la foto el nombre de la bebé junto a un corazón rojo.

Los amigos y familiares más cercanos a Endler reaccionaron a la historia de Instagram y comentaron la publicación con emojis de corazones.

Mira la foto:

Historia de Instagram de @tianeendler

