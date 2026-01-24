"Estamos bien": Christiane Endler comparte fotos tras fuerte golpe sufrido en partido contra el Marsella

24 en. 2026 - 19:02 hrs.

¿Qué pasó?

Christiane "Tiane" Endler, portera del Olympique Lyon francés, sufrió una lesión mientras su club disputaba un partido ante el Olympique de Marsella.

La chilena fue titular en el encuentro. Sin embargo, el incidente ocurrió a los 14 minutos de juego: la portera chocó contra una jugadora del equipo rival, sufriendo un duro golpe en su cabeza.

"Estamos bien"

A pesar del fuerte golpe, Endler pudo levantarse y abandonar la cancha por su propia cuenta, siendo reemplazada por Teagan Micah. El encuentro, correspondiente a los octavos de final de la Copa Francia, acabó en goleada 5-1 a favor del Lyon.

Una vez que finalizó el partido, la chilena compartió unas fotografías de cómo quedó tras el accidente que ocurrió en la cancha.

"Estamos bien", escribió Tiane Endler, adjuntado tres fotografías, donde se puede ver que recibió puntos de satura en un ojo.

